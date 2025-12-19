Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 19.12.2025
One Piece

24 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6

Die CP0-Agenten blockieren alle Fluchtwege und dringen in die Labophase ein. Als sie die Sunny entdecken, greifen sie das Schiff an, um zu verhindern, dass die Strohhüte entkommen können. Währenddessen hat Bonney es auf Vegapunk abgesehen, da sie glaubt, dass er ihren Vater auf dem Gewissen hat.

