One Piece
Folge vom 07.11.2025: Pacifistas. Die Geheimwaffe der Marine
24 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Die Strohhut-Bande lässt sich gleich in mehrere Kämpfe verwickeln. Ein Gegner ist der Samurai Bartholomäus Bär, der ihnen mit einer neuen Waffe schwer zu schaffen macht. Er ist derart beeindruckend, dass Zweifel aufkommen, ob ihr Gegner vielleicht ein Doppelgänger sein könnte. Dann taucht auch noch Admiral Kizaru auf, der sich Basil Hawkins und Apoo vornimmt.
