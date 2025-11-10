Sentomaru: Der Mann mit der Axt!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 10.11.2025: Sentomaru: Der Mann mit der Axt!
24 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Ruffy und seine Crew merken, dass sie in den Kämpfen auf verlorenem Posten stehen. Sie wollen sich zurückziehen und fliehen. Doch dann stellt sich ihnen auch noch Sentomaru in den Weg, der nicht nur so aussieht wie ein riesiger Sumo-Ringer, sondern auch über dementsprechende Fähigkeiten verfügt - und eine riesige Doppelaxt schwingt!
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS