Die Strohhüte in der Krise! Keine Spur von Zorro
One Piece
Folge vom 11.11.2025: Die Strohhüte in der Krise! Keine Spur von Zorro
24 Min. Ab 12
Jetzt sieht es wirklich düster aus für die Strohhut-Bande. Den Angriffen der Samurai-Kopie PX-1 haben sie schon nichts entgegen zu setzen. Dann taucht auch noch Kizaru auf, der seine Teufelskräfte benutzt! Wie wollen sie aus dieser Situation wieder herauskommen?
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
12
