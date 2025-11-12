Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Ein chancenloser Kampf. Der letzte Tag der Strohhut-Piraten

ProSieben MAXX
Folge vom 12.11.2025
Ein chancenloser Kampf. Der letzte Tag der Strohhut-Piraten

Folge vom 12.11.2025: Ein chancenloser Kampf. Der letzte Tag der Strohhut-Piraten

24 Min.
Ab 12

Die Strohhut-Piraten versuchen alles und wehren sich verzweifelt, aber gegen die Attacken des Samurai Bartholomäus Bär ist kein Kraut gewachsen. Der Reihe nach werden sie weggebeamt. Ruffy macht sich große Vorwürfe, bis er selbst auf Pacifista trifft ...

