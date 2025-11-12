Ein chancenloser Kampf. Der letzte Tag der Strohhut-PiratenJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 12.11.2025: Ein chancenloser Kampf. Der letzte Tag der Strohhut-Piraten
24 Min.
Ab 12
Die Strohhut-Piraten versuchen alles und wehren sich verzweifelt, aber gegen die Attacken des Samurai Bartholomäus Bär ist kein Kraut gewachsen. Der Reihe nach werden sie weggebeamt. Ruffy macht sich große Vorwürfe, bis er selbst auf Pacifista trifft ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS