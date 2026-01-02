Direktor Magellan ist zu stark! Bon Curry flieht vor dem Feind!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 02.01.2026: Direktor Magellan ist zu stark! Bon Curry flieht vor dem Feind!
24 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Ruffy und seine Komplizen haben Level 4 erreicht und stoßen prompt auf Gefängnisdirektor Magellan. Der hat einst von der Venom-Frucht gegessen, was dazu führte, dass sein gesamter Körper nun aus Gift besteht. Der Strohhut will den Gefängnisdirektor attackieren, muss sich dabei aber davor hüten, ihn zu berühren, um nicht vergiftet zu werden. Bon Curry glaubt, dass er Ruffy nicht mehr helfen kann und flieht ...
