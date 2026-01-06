Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Weil er mein Freund ist. Bon Currys Opfer!

ProSieben MAXXFolge vom 06.01.2026
Weil er mein Freund ist. Bon Currys Opfer!

Weil er mein Freund ist. Bon Currys Opfer!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 06.01.2026: Weil er mein Freund ist. Bon Currys Opfer!

24 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Ruffy stellt sich dem scheinbar aussichtslosen Kampf gegen Gefängnisleiter Magellan. Immer wieder hält er dessen Giftattacken stand, mit dem Ziel vor Augen, seinen Bruder zu retten. Währenddessen werden Buggy und Mr.3 von den Wachen festgenommen und müssen um ihr Leben bangen. Doch plötzlich naht unverhoffte Hilfe ...

Alle verfügbaren Folgen