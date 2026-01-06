Weil er mein Freund ist. Bon Currys Opfer!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 06.01.2026: Weil er mein Freund ist. Bon Currys Opfer!
24 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Ruffy stellt sich dem scheinbar aussichtslosen Kampf gegen Gefängnisleiter Magellan. Immer wieder hält er dessen Giftattacken stand, mit dem Ziel vor Augen, seinen Bruder zu retten. Währenddessen werden Buggy und Mr.3 von den Wachen festgenommen und müssen um ihr Leben bangen. Doch plötzlich naht unverhoffte Hilfe ...
