Ein Paradies in der Hölle. Impel Down Level 5.5!
One Piece
Folge vom 07.01.2026: Ein Paradies in der Hölle. Impel Down Level 5.5!
24 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Mit letzter Kraft kann Ruffy sich und seinen Freund Bon Curry retten. Als dieser sein Bewusstsein wiedererlangt, erfährt er, dass Impel Down ein weiteres Geheimnis birgt - Ebene 5.5, Ivankovs Transen-Paradies ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS