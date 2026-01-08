Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Ruffys schmerzhafte Heilung. Iva-Sans magische Kräfte!

ProSieben MAXXFolge vom 08.01.2026
Ruffys schmerzhafte Heilung. Iva-Sans magische Kräfte!

Ruffys schmerzhafte Heilung. Iva-Sans magische Kräfte!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 08.01.2026: Ruffys schmerzhafte Heilung. Iva-Sans magische Kräfte!

24 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Als Bon Curry erfährt, dass Ruffys Behandlung schon begonnen hat, ist er schockiert, denn sie ist mit verheerenden Folgen verbunden: Ruffy muss durch die schmerzhafte Prozedur auf zehn Jahre seiner Lebensspanne verzichten. Außerdem dauert das Ganze mindestens zwei Tage - und sie haben nur noch 16 Stunden, um Ace zu retten.

Alle verfügbaren Folgen