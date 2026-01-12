Ruffys Rettung! Der Fluchtplan des Transenkönigs!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.01.2026: Ruffys Rettung! Der Fluchtplan des Transenkönigs!
24 Min.
Ab 12
Ruffy hat es geschafft! Er konnte Magellans Giftanschlag tatsächlich überleben. Nun setzt er alles daran, seinen Bruder Ace zu retten, denn er hat nur noch sechs Stunden, bis dieser hingerichtet werden soll. Unterdessen wollen Buggy und Mr.3 von Level 4 zu Level 3 gelangen. Dafür müssen sie allerdings erst einmal die Überwachungsteleschnecken überlisten, die ihnen im Weg stehen ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
