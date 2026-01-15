Chaos auf allen Etagen! Blackbeard greift an.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 15.01.2026: Chaos auf allen Etagen! Blackbeard greift an.
Folge vom 15.01.2026Ab 12
Buggy und Mr.3 befreien die Gefangenen aus Level 2, um Chaos zu stiften und so ihre Fluchtmöglichkeiten zu verbessern. Auf Level 4 können sich die Wärter nicht gegen Ruffys Team zu Wehr setzen und werden vernichtet. Als dann auch noch der Samurai Blackbeard mit seiner Crew in Impel Down eindringt, weiß Hannyabal nicht mehr, wie er wieder Herr der Lage werden soll. Also beschließt Magellan, den zum Tode verurteilten Chefwärter Shiryuu freizulassen, um den Samurai zu stoppen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS