One Piece
Folge vom 20.01.2026: Magellan hat noch ein Ass im Ärmel! Der Fluchtplan wird durchkreuzt.
24 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Ruffy versucht verzweifelt, rechtzeitig zu seinem Bruder zu gelangen und dessen Exekution zu verhindern. Allerdings muss er dafür an den Gefängniswachen vorbei - und die sind äußerst hartnäckig. Und zu allem Übel droht Gefahr aus dem Hinterhalt durch Gefängnisdirektor Magellan ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS