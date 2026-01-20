Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Magellan hat noch ein Ass im Ärmel! Der Fluchtplan wird durchkreuzt.

ProSieben MAXXFolge vom 20.01.2026
Magellan hat noch ein Ass im Ärmel! Der Fluchtplan wird durchkreuzt.

Magellan hat noch ein Ass im Ärmel! Der Fluchtplan wird durchkreuzt.Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 20.01.2026: Magellan hat noch ein Ass im Ärmel! Der Fluchtplan wird durchkreuzt.

24 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Ruffy versucht verzweifelt, rechtzeitig zu seinem Bruder zu gelangen und dessen Exekution zu verhindern. Allerdings muss er dafür an den Gefängniswachen vorbei - und die sind äußerst hartnäckig. Und zu allem Übel droht Gefahr aus dem Hinterhalt durch Gefängnisdirektor Magellan ...

Alle verfügbaren Folgen