Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

In alle Winde verstreut (4)! - Das riesige Grabkreuz und die Unterhosen-Show.

ProSieben MAXXFolge vom 23.01.2026
In alle Winde verstreut (4)! - Das riesige Grabkreuz und die Unterhosen-Show.

In alle Winde verstreut (4)! - Das riesige Grabkreuz und die Unterhosen-Show.Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 23.01.2026: In alle Winde verstreut (4)! - Das riesige Grabkreuz und die Unterhosen-Show.

24 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Zorro wurde von Bartholomäus Bär besiegt und landet kurz darauf auf der gleichen Insel wie Geisterprinzessin Perona. Gemeinsam versuchen sie, die Insel zu verlassen, was sich allerdings gerade für Zorro als schwierig erweist.

Alle verfügbaren Folgen