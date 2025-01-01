Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
In jeder Wohnung gibt es Problem-Ecken, in denen sich die Unordnung anhäuft. In dieser Serie verwandelt Ordnungs-Coach Isabella Franke Home-Chaos in stylisches Interior.
In jeder Wohnung gibt es Problemecken, in denen sich die Unordnung anhäuft. Im neuen sixx Format Organize ‘n Style verwandelt Ordnungscoach Isabella Franke Home-Chaos in stylisches Interior. Denn sie weiß ganz genau, wie es geht: Ordnung schaffen und einhalten - und das auch noch mit Style. Als Decorganizing-Expertin besucht Isabella Franke Familien, Paare und andere Chaos-Geplagte in ihren Häusern oder Wohnungen und hilft ihnen beim Umräumen, Ausmisten, Ordnen und Stylen. Dabei verrät sie jede Menge Tipps und Tricks, mit denen das Aufräumen einfach Spaß macht.
Wer ist Isabella Franke?
Mit Dekorieren, Ordnen und Stylen kennt sie sich jedenfalls aus. Isabella Franke bezeichnet sich selbst als eine Ordnungs- und Decorganizing-Expertin. Sie studierte Medienmanagement in Berlin. Währenddessen pendelte sie allerdings häufig in die USA, wo sie über den roten Teppich lief und viele Stars, inklusive Brad Pitt, kennenlernte.
Bei der sixx Show Organize ‘n Style hat sie eine ganz klare Mission: den Menschen in der Sendung zur Ordnung verhelfen. Sie sieht sich chaotische Ecken an und gibt Ratschläge, wie sich ganz einfach Ordnung zaubern lässt. Dabei ist es wichtig, diese Ordnung auch zu halten. Isabellas Tipps beziehen sich auch auf Funktionalität und Style.
Was versteht man unter Decorganizing?
In Decorganizing stecken schon zwei Wörter drin: Dekorieren und Organisieren. Diese Tätigkeiten beschreiben auch ganz gut Isabella Frankes Arbeit. Beim Decorganizing verbindet sie Ordnung mit Style. Denn es soll nicht nur praktisch sein, sondern auch gut aussehen. In der Sendung Organize ‘n Style gibt die Ordnungsexpertin Tipps, mit denen du auch deine Problemecken aufhübschen kannst. Isabella stellt nämlich nicht nur Ordnungssysteme, sondern auch praktische Hilfsmittel vor.
Was erwartet dich in den Folgen von Organize ‘n Style?
In der ersten Folge der Sendung nehmen Jenny und Jannik Isabella Franke in Empfang. In ihrer kleinen Wohnung herrscht jede Menge Chaos. Doch gemeinsam mit Isabellas Hilfe möchte das Paar das Ankleidezimmer auf Vordermann bringen.
In der zweiten Folge von Organize ‘n Style geht es mit Lenas und Sebastians unordentlichen Küche weiter. Mithilfe der Aufräum-Expertin misten sie einen großen Wand- und einen Apothekerschrank aus. Schließlich sollen einige Schubladen zusätzlichen Stauraum schaffen und das Durcheinander beseitigen.
Ordnung ist das halbe Leben. Egal ob Chaos im Kühlschrank oder ein Keller voller Gerümpel: Ordnungscoach Isabella Franke weiß, wie man dieses Durcheinander ganz einfach beseitigen und in stylisches Interior verwandeln kann.
Wenn du auch gerne ein bisschen Ordnung in deiner Wohnung schaffen willst, werden Isabellas Tipps sicherlich hilfreich für dich sein. Schaue dir jetzt die sixx Sendung Organize ‘n Style bei Joyn an.