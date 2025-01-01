Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verena Wriedt: Kleiderschrank-Chaos bei TV-Moderatorin

sixxStaffel 2Folge 9
Folge 9: Verena Wriedt: Kleiderschrank-Chaos bei TV-Moderatorin

25 Min.Ab 6

Ordnung ist das halbe Leben: Egal ob Chaos im Kühlschrank, ein überfüllter Kleiderschrank oder ein Keller voller Gerümpel - Ordnungscoach Isabella Franke weiß, wie man dieses Durcheinander ganz einfach beseitigen und in stylisches Interior verwandeln kann. Dabei verrät sie einige Tipps und Tricks, die nicht nur nachhaltig für Ordnung sorgen, sondern auch mehr Freiheit, Lebensqualität und Zeit im Alltag garantieren.

