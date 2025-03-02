Me-Time und Mode-Boutique unter einem DachJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 6: Me-Time und Mode-Boutique unter einem Dach
23 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 6
Isabella hilft Modeexpertin Caroline, die im Chaos zwischen ihren Kleiderständern versinkt. Trotz großer Villa spielt sich alles im Wohnzimmer ab: Modenschauen vorbereiten, Styles zusammenstellen und Versand ihrer Kollektion. „Wohnen“ kommt diesem Raum völlig zu kurz. Isabella verlagert alles ins ehemalige Arbeitszimmer von Carolines Vater. Hier entsteht ein stylisches Boutique Zimmer. Auch das Wohnzimmer bekommt von ihr noch einen neuen Style und ist nun wesentlich behaglicher.
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH