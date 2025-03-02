Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chaos ade, Flur frei!

sixxStaffel 5Folge 1vom 02.03.2025
26 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 6

Ordnungscoach Isabella Franke ist heute in Berlin bei Anja, Dennis und Hund Toffee. Das junge Paar hat ein kleines "Flurproblem". In ihrem Eingangsbereich stapeln sich Handtaschen, Jacken, Hundespielzeug und Getränkekisten. Die Übersicht haben die beiden schon lange verloren. Kein Problem für Isabella, die dem jungen Paar hilft nachhaltig Ordnung ins Chaos zu bringen.

sixx
