Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Herausgeputzt im Altbau

sixxStaffel 5Folge 9vom 04.05.2025
Herausgeputzt im Altbau

Herausgeputzt im AltbauJetzt kostenlos streamen

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Folge 9: Herausgeputzt im Altbau

24 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 6

Hair & Make-Up Artist Linda und ihr Mann Marc holen sich heute die Hilfe von Isabella in ihre Altbauwohnung in Berlin. Denn das Wohnzimmer hat ein wenig Nachholbedarf zum Rest der Wohnung. Zwischen DJ-Pult und Drucker erweckt Isabella den Berliner Flair der stylischen Wohnung wieder zum Leben.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
sixx
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Alle 5 Staffeln und Folgen