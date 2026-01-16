Oshi no Ko: Mein Star
Folge 3: Manga-Verfilmung
26 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Kana ist völlig aus dem Häuschen, als sie Aqua endlich wiedertrifft. Sie möchte den Jungen dazu überreden, zur Schauspielerei zurückzukehren, doch er hat kein Interesse daran. Als das Mädchen jedoch erwähnt, wer der Produzent ihres aktuellen Projekts ist, ändert Aqua seine Meinung ...
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH