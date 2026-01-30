Oshi no Ko: Mein Star
Folge 7: Buzz
25 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Aqua kann Akane gerade noch aufhalten, bevor sich das verzweifelte Mädchen von einer Brücke stürzt. Der Hass im Netz gegen sie ist völlig ausgeartet, sodass sie keinen anderen Ausweg mehr sieht. Aqua und die anderen überlegen nun, wie sie Akane helfen können.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH