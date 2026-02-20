Oshi no Ko: Mein Star
Folge 10: Befreiung
24 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Aqua findet heraus, dass er und Taiki Halbgeschwister sind. Nun möchte er mehr über ihren gemeinsamen Vater erfahren, der jedoch bereits seit mehreren Jahren verstorben ist. Währenddessen überlegen Ruby, Memcho und Kana, wie sie die Bekanntheit ihrer Gruppe weiter steigern können.
Oshi no Ko: Mein Star
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH