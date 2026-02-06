Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oshi no Ko: Mein Star

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 06.02.2026
Folge 2: Stille Post

24 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Die Schöpferin von "Tokyo Blade" sieht bei den Proben des Theaterstücks zu und ist von den talentierten Schauspielern begeistert. Was ihr jedoch weniger gefällt, ist das Skript. Sie bittet um eine vollständige Überarbeitung, doch bis zur Uraufführung des Stücks bleiben nur noch zwanzig Tage.

