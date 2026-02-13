Oshi no Ko: Mein Star
Folge 5: Vorhang auf
26 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Akane interessiert sich für Aquas Vergangenheit als Kinderschauspieler und sieht sich alte Aufnahmen von ihm an. Da ihr auffällt, dass er ohne jegliche Emotionen spielt, fragt sie ihn, warum er Schauspieler sein möchte. Aqua enthüllt ihr gegenüber seine wahren Beweggründe, woraufhin sie ihm ihre Hilfe anbietet.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Oshi no Ko: Mein Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH