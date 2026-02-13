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Oshi no Ko: Mein Star

Vorhang auf

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 13.02.2026
Vorhang auf

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Oshi no Ko: Mein Star

Folge 5: Vorhang auf

26 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Akane interessiert sich für Aquas Vergangenheit als Kinderschauspieler und sieht sich alte Aufnahmen von ihm an. Da ihr auffällt, dass er ohne jegliche Emotionen spielt, fragt sie ihn, warum er Schauspieler sein möchte. Aqua enthüllt ihr gegenüber seine wahren Beweggründe, woraufhin sie ihm ihre Hilfe anbietet.

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