Otto beim KSK

Potenzial Feststellungsverfahren: Die Auslese

Potenzial Feststellungsverfahren: Die Auslese

Folge 7: Potenzial Feststellungsverfahren: Die Auslese

45 Min.Ab 12

Otto kehrt zum "Potenzial Feststellungsverfahren" nach Calw zurück. Hier müssen angehende Soldaten des Kommandos Spezialkräfte psychologische Tests, Kraft- und Motorikübungen sowie extreme körperliche Belastungen meistern. Otto stellt sich den Herausforderungen des Eignungstests und erkennt schnell, wie anspruchsvoll die Aufgaben sind.

