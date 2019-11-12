Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Bull TVStaffel 3Folge 3vom 12.11.2019
Wie Surf-Champion Dani Burt Traumata überwindet

Folge 3: Wie Surf-Champion Dani Burt Traumata überwindet

11 Min.Folge vom 12.11.2019Ab 12

Der inspirierende Weg der Amerikanerin Dani Burt, die ein Bein verlor und trotzdem Weltmeisterin wurde.

