Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 04.06.2023: Schürfen für die Rente
44 Min.Folge vom 04.06.2023Ab 12
Im letzten Jahr konnten die „Buschmänner“ mit ihrer Ausbeute gerade so die Unkosten decken. Das soll sich in dieser Saison ändern, denn Les Walsh möchte sich bald zur Ruhe setzen. Um die Produktion anzukurbeln, stürzt sich der Edelstein-Jäger mit seinem Partner Rod Manning in Unkosten. Ein neuer Bagger, ein Sauger und ein Lkw: Damit sich die Investitionen bezahlt machen, müssen die Männer in Grawin mindestens 360 000 Dollar verdienen. Josiah Kotzur und die 25-jährige Niederländerin Lisa van Heijningen suchen in Down Under ebenfalls nach kostbaren Opalen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.