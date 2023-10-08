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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Der Mühen Lohn

DMAXFolge vom 08.10.2023
Der Mühen Lohn

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 08.10.2023: Der Mühen Lohn

45 Min.Folge vom 08.10.2023Ab 6

In South Australia herrscht Steinschlaggefahr. Angel Dempsey und Issy Glen müssen beim Erkunden der unterirdischen Stollen sehr vorsichtig sein. Sofia und Isaac Andreou landen unterdessen in Queensland einen Volltreffer. Das Duo findet auf dem Yowah House Claim einen kostbaren Nuss-Opal mit blaugrünem Farbspiel und roten und gelben Akzenten. Und die Cheals legen nach vier Jahren harter Arbeit im Bundesstaat New South Wales ihre einsturzgefährdete Mine still. Das Team durchsucht die letzten Fuhren Gestein in Down Under nach wertvollen Edelsteinen.

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