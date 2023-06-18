Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 18.06.2023: Neustart
45 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 6
Die „Mooka-Boys“ sind mit großen Erwartungen in die Saison gestartet. Aber das Team wird in Down Under von den extremen Wetterbedingungen ausgebremst. Die Mine der Edelstein-Jäger ist nach heftigen Regenfällen einsturzgefährdet. Leif Tanzer und die Brüder Matt und Colin Kathagan müssen an einen anderen Standort umziehen. Die „Opalflüsterer“ kämpfen in Australien ebenfalls mit den Fluten. Ihre Grube steht unter Wasser. Haben Sofia und Isaac Andreou einen Plan B in der Hinterhand? Und die Cheals sichern einen Stollen mit 200 Kilo schweren Stützen ab.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.