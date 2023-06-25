Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 25.06.2023: Ein nachhaltiger Misserfolg
44 Min.Folge vom 25.06.2023Ab 6
Die Region rund um die kleine Ortschaft Yowah im Westen des australischen Bundesstaates Queensland ist berühmt für ihre Boulder-Opale. Um die kostbaren Edelsteine aufzuspüren, führen die Anfänger Lisa van Heijningen und Josiah Kotzur dort Probebohrungen durch. Die „Buschmänner“ beißen sich unterdessen an dem extrem harten Gestein auf dem „Slims Claim“ die Zähne aus. Deshalb sucht das Team in New South Wales nach einer Mine mit besseren Erfolgsaussichten. Und die „Mooka Boys“ bangen in Down Under um ihren Bulldozer. Die Planierraupe verliert Öl.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.