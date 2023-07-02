Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 02.07.2023: Die letzte Chance
45 Min.Folge vom 02.07.2023Ab 12
Sofia und Isaac Andreou versuchen ihr Glück in der 50 Jahre alten Mine eines Freundes. Dort bewegen sich die „Opalflüsterer“ auf gefährlichem Terrain. Denn die Wände im Stollen sind nicht stabil. Es besteht Einsturzgefahr. Die „Schwarzlicht-Crew“ muss derweil in Coober Pedy einen Ausfall verkraften. Mark I’Anson hat sich bei einem Motorradunfall die Rippen gebrochen. An seiner Stelle setzt sich ein Anfänger ans Steuer des Radladers. Und den Cheals machen in Down Under heftige Unwetter das Leben schwer. In Queensland sind viele Straßen überschwemmt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.