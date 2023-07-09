Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 09.07.2023: Solar-Opale
45 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 6
Die Slims-Mine war ein Reinfall. Deshalb verlegen die „Buschmänner“ ihr Equipment in New South Wales an einen anderen Standort. Dort müssen Rod Manning, Les Walsh und Ty Gross rund 30 Tonnen Geröll abtragen, bevor sie schürfen. Angel Dempsey sucht unterdessen in Andamooka eine neue Partnerin. Die 23-jährige Schatzsucherin könnte bei der anstrengenden Arbeit unter Tage Unterstützung gebrauchen. Und die „Digi Diggers“ setzen bei der Edelstein-Jagd auf Sonnenenergie. Damit wollen Josiah Kotzur und Lisa van Heijningen in Down Under eine Winde antreiben.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.