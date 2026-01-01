Over this Skin - Tattoos für die Seele
Die neue Doku-Serie begleitet Frauen, die schwere Schicksalsschläge, Krankheiten oder Unfälle überlebt haben – und nun den Mut finden, ihre Narben in etwas für sie Bedeutungsvolles zu verwandeln. Im brasilianischen São Paulo widmen sich die Tattoo-Künstlerinnen Raquel und Margarita Menschen, deren Körper und Selbstwertgefühl durch Operationen, Verbrennungen oder Selbstverletzungen geprägt wurden. Mit hohem Einfühlungsvermögen, viel Zeit und handwerklicher Präzision entstehen Tattoos, die weit mehr sind als Kunst: Für viele beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt, in dem Würde, Stolz und neue Freiheit möglich werden.
