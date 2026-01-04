Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Over this Skin - Tattoos für die Seele

TLCStaffel 1Folge 1vom 04.01.2026
Ein Tattoo für einen Neuanfang

Ein Tattoo für einen NeuanfangJetzt kostenlos streamen

Over this Skin - Tattoos für die Seele

Folge 1: Ein Tattoo für einen Neuanfang

46 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

In São Paulo schenken die Tätowiererinnen Raquel und Margarita Narben eine neue Bedeutung – und Frauen ein neues Körpergefühl. Eliane, eine paralympische Athletin, hat nach einer Beinamputation große Narben davongetragen. Milena hatte sich wegen ihrer Depressionen selbst verletzt und ist von vernarbten Schnittwunden gezeichnet. Für beide wird ein Tattoo zum Zeichen von Kraft und Neubeginn. Auch die Schwestern Larissa und Daiene wagen diesen Schritt: Ihre Beine sind voller Brandnarben, weil sie ihren Onkel aus einem Feuer retten wollten. Mit jedem Stich wachsen Mut, Selbstliebe und die Freiheit, sich wieder zu zeigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Over this Skin - Tattoos für die Seele
TLC

Over this Skin - Tattoos für die Seele

Alle 1 Staffeln und Folgen