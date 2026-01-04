Staffel 1Folge 1vom 04.01.2026
Ein Tattoo für einen Neuanfang
Over this Skin - Tattoos für die Seele
Folge 1: Ein Tattoo für einen Neuanfang
Folge vom 04.01.2026
In São Paulo schenken die Tätowiererinnen Raquel und Margarita Narben eine neue Bedeutung – und Frauen ein neues Körpergefühl. Eliane, eine paralympische Athletin, hat nach einer Beinamputation große Narben davongetragen. Milena hatte sich wegen ihrer Depressionen selbst verletzt und ist von vernarbten Schnittwunden gezeichnet. Für beide wird ein Tattoo zum Zeichen von Kraft und Neubeginn. Auch die Schwestern Larissa und Daiene wagen diesen Schritt: Ihre Beine sind voller Brandnarben, weil sie ihren Onkel aus einem Feuer retten wollten. Mit jedem Stich wachsen Mut, Selbstliebe und die Freiheit, sich wieder zu zeigen.
Over this Skin - Tattoos für die Seele
Genre:Dokumentation, Selbstoptimierung
