TLCStaffel 1Folge 3vom 18.01.2026
46 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Andreia sucht bei Tattoo-Künstlerin Raquel Unterstützung, um die Narben zu verbergen, die sie seit einem Kindheitsunfall mit kochendem Wasser belasten. Im Nachbarraum trifft ihre Kollegin Margarita auf Mariane, eine junge Frau, deren Körper durch einen Verkehrsunfall gezeichnet wurde, der ihr Leben grundlegend verändert hat. Beide hoffen auf eine Tätowierung, die ihre Vergangenheit ausblendet und ihnen neues Selbstvertrauen schenkt. Außerdem helfen sie zwei Frauen, die nach einem Motorrad-Crash, der durch rücksichtslose Autofahrer verursacht wurde, durch Narben schwer gezeichnet sind.

TLC

