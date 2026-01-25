Zum Inhalt springenBarrierefrei
Over this Skin - Tattoos für die Seele

TLCStaffel 1Folge 4vom 25.01.2026
Von Blumen und Monden

Folge 4: Von Blumen und Monden

46 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Die Tattoo-Künstlerinnen Raquel und Margarita helfen Frauen, ihre Narben in neues Selbstwertgefühl zu verwandeln: Rafaele, gezeichnet von einem schweren Motorradunfall, bei dem sie fast ihr Bein verloren hätte, bekommt durch ein Meerjungfrauen-Tattoo wieder Lebensmut und kann gleichzeitig den Verlust ihres Hundes verarbeiten. Köchin Jocimara verwandelt die schmerzhafte Erinnerung an eine Verbrennung in ein kraftvolles Motiv aus Kräutern, Gewürzen und Früchten. Auch Aline und Andreia erleben, wie Tattoo-Kunst seelische und körperliche Wunden nach einem Autounfall und einer lebensbedrohlichen OP neu deutet.

TLC

