Welches Paar kennt das Geheimnis einer glücklichen Beziehung?Jetzt kostenlos streamen
Paar Love
Folge 4: Welches Paar kennt das Geheimnis einer glücklichen Beziehung?
121 Min.Folge vom 03.08.2022Ab 12
Gelingt es Simone und Sven aus Berlin in der dritten Folge die anderen Paare hinter sich zu lassen? Schließlich sind sie bereits seit zehn Jahren unzertrennlich. Aber auch Isabell und Marcello aus Wuppertal gehen bereits seit fast zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Oder machen ihnen das sportliche Duo Nastasja und Enea, die seit dreieinhalb Jahren zusammen sind, einen Strich durch die Rechnung?
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi