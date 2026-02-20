Zum Inhalt springenBarrierefrei
Christian Ulmen / Fritzi Haberlandt

Staffel 3Folge 7
Christian Ulmen / Fritzi Haberlandt

Folge 7: Christian Ulmen / Fritzi Haberlandt

6 Min.Ab 6

Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.

