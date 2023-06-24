Paddington und die Eierjagd / Paddington verkauft BessieJetzt kostenlos streamen
Paddingtons Abenteuer
Folge 18: Paddington und die Eierjagd / Paddington verkauft Bessie
21 Min.Folge vom 24.06.2023
Kann Sofia das größte Omelette aller Zeiten machen? Nur wenn Paddington rechtzeitig ein paar zerbrochene Eier ersetzt. // Die Browns sind genervt, weil ihr Campingbus Bessie immer wieder liegenbleibt. Paddington verkauft Bessie, doch bereut das bald.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon