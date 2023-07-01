Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paddingtons Abenteuer

NickelodeonStaffel 2Folge 20vom 01.07.2023
21 Min.Folge vom 01.07.2023

Jonathan und Paddington finden eine Schatzkarte in einer Flasche. Judy und Toq finden auch eine Karte. Wer wird den Schatz als erstes finden? // Mr. Gruber wollte schon immer nach Italien und Paddington hilft ihm, den Traum wahr werden zu lassen.

