Folge 20: Paddingtons Schatzsuche / Paddingtons Reise nach Italien
21 Min.Folge vom 01.07.2023
Jonathan und Paddington finden eine Schatzkarte in einer Flasche. Judy und Toq finden auch eine Karte. Wer wird den Schatz als erstes finden? // Mr. Gruber wollte schon immer nach Italien und Paddington hilft ihm, den Traum wahr werden zu lassen.
Paddingtons Abenteuer
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon