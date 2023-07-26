Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paddingtons Abenteuer

Paddington spielt den Clown / Paddington und der schlechte Tausch

NickelodeonStaffel 2Folge 3vom 26.07.2023
Paddington spielt den Clown / Paddington und der schlechte Tausch

Paddington spielt den Clown / Paddington und der schlechte TauschJetzt kostenlos streamen

Paddingtons Abenteuer

Folge 3: Paddington spielt den Clown / Paddington und der schlechte Tausch

21 Min.Folge vom 26.07.2023

Paddington schmeißt eine Geburtstagsparty für Mateo, doch alles geht schief. Kann Mrs. Browns Clownnummer die Lage retten? // Paddington verliert Jonathans seltene Sammelkarte bei einer Runde Phantasiequartett. Wie wird er sie zurückbekommen?

Paddingtons Abenteuer
Nickelodeon
Paddingtons Abenteuer

Paddingtons Abenteuer

