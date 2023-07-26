Paddington spielt den Clown / Paddington und der schlechte TauschJetzt kostenlos streamen
Paddingtons Abenteuer
Folge 3: Paddington spielt den Clown / Paddington und der schlechte Tausch
21 Min.Folge vom 26.07.2023
Paddington schmeißt eine Geburtstagsparty für Mateo, doch alles geht schief. Kann Mrs. Browns Clownnummer die Lage retten? // Paddington verliert Jonathans seltene Sammelkarte bei einer Runde Phantasiequartett. Wie wird er sie zurückbekommen?
Paddingtons Abenteuer
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon