NickelodeonStaffel 2Folge 9vom 03.08.2023
Paddingtons Weltraumabenteuer / Paddingtons Brombeer-Schatz

Folge 9: Paddingtons Weltraumabenteuer / Paddingtons Brombeer-Schatz

21 Min.Folge vom 03.08.2023

Mit der Hilfe der Brown-Familie schafft es Paddington der erste Bärenaut der Welt zu werden. Paddington, Jonathan und Judy sammeln gemeinsam Brombeeren in ihrem Garten, doch sie werden von Mr. Curry unterbrochen, der glaubt, dass es seine sind.

