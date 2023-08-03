Paddingtons Weltraumabenteuer / Paddingtons Brombeer-SchatzJetzt kostenlos streamen
Paddingtons Abenteuer
Folge 9: Paddingtons Weltraumabenteuer / Paddingtons Brombeer-Schatz
21 Min.Folge vom 03.08.2023
Mit der Hilfe der Brown-Familie schafft es Paddington der erste Bärenaut der Welt zu werden. Paddington, Jonathan und Judy sammeln gemeinsam Brombeeren in ihrem Garten, doch sie werden von Mr. Curry unterbrochen, der glaubt, dass es seine sind.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon