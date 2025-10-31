Paddington und der Halloween-Fluch / Paddington und das MondfestJetzt kostenlos streamen
Paddingtons Abenteuer
Folge 19: Paddington und der Halloween-Fluch / Paddington und das Mondfest
21 Min.Folge vom 31.10.2025
Als an Halloween bei den Theaterproben alles schief geht, vermuten die Schauspieler, dass ein Fluch auf dem Theater liegen könnte. Paddington und Taylor könnten das Mondfest in Windsor Gardens gerade noch rechtzeitig retten.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon