Der Geisterknast

TLCStaffel 3Folge 4vom 27.12.2025
Folge 4: Der Geisterknast

44 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Tanner bringt das Team ins Ohio State Reformatory, einem der grausamsten Gefängnisse der USA. Die Wärter waren hier so verhasst, dass sie sogar von Insassen ermordet wurden. Die Nerven der Gruppe liegen im Geisterknast blank - verlässt ein Mitglied den Roadtrip ein für alle Mal?

