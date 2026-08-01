Paranormal Roadtrip
Folge vom 01.08.2026: Der Spuk geht weiter
44 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Dakota Laden bringt ihr Team an die gruseligsten Orte der USA, um mit Ängsten zu experimentieren und deren Einfluss auf das Paranormale zu untersuchen. Ihre letzte Nacht im „Cresson Sanatorium and Prison“ war fürchterlich – doch jetzt wird die Gruppe dort eine zweite Nacht verbringen, denn bisher haben sie erst an der Oberfläche gekratzt. Heute sind das Gefängnis und die Gefängnispsychiatrie dran, in dem sie wohl auf die Geister von Mördern und Schwerverbrechern stoßen werden. Dabei müssen Dakota, Chelsea, Alex und Tanner ein stockdunkles Tunnelsystem überwinden. Eine Spieluhr wird ihnen den Weg weisen.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: Warner Bros. Discovery, Inc.