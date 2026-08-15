Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paranormal Roadtrip

Unheimliche Begegnungen im Krankenhaus

TLCFolge vom 15.08.2026
Unheimliche Begegnungen im Krankenhaus

Unheimliche Begegnungen im KrankenhausJetzt kostenlos streamen

Paranormal Roadtrip

Folge vom 15.08.2026: Unheimliche Begegnungen im Krankenhaus

44 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Tanner findet den G.O.A.T. aller Spukorte - ein verlassenes Krankenhaus in Tennessee. Um die unheimliche Klinik ranken sich zahlreiche Gerüchte und bizarre Spukgeschichten. Doch niemand kann sich erklären, woher diese kommen und wie viel Wahrheitsgehalt sie haben. Kann das Team die beunruhigenden Geheimnisse lüften?

Alle verfügbaren Folgen