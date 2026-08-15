Unheimliche Begegnungen im KrankenhausJetzt kostenlos streamen
Paranormal Roadtrip
Folge vom 15.08.2026: Unheimliche Begegnungen im Krankenhaus
44 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Tanner findet den G.O.A.T. aller Spukorte - ein verlassenes Krankenhaus in Tennessee. Um die unheimliche Klinik ranken sich zahlreiche Gerüchte und bizarre Spukgeschichten. Doch niemand kann sich erklären, woher diese kommen und wie viel Wahrheitsgehalt sie haben. Kann das Team die beunruhigenden Geheimnisse lüften?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: Warner Bros. Discovery, Inc.