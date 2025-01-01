Paula kommt ... Sexpedition Deutschland
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Paula kommt ... Sexpedition Deutschland
Zusammen mit ihrem Co-Host, Moderator und Kommunikationscoach Lukas Klaschinski, macht sich Sex-Expertin Paula Lambert auf zu einem erotischen Roadtrip quer durch die Republik. Warum geht Frau zum Vulva Watching? Macht täglicher Sex eine Beziehung besser? Wieviel Ehrlichkeit verträgt die Liebe? Und wie steht es eigentlich mit Lukas' "Fingerfertigkeit"? Paula Lambert und Lukas Klaschinski geben die Antwort - aus weiblicher und männlicher Perspektive.
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© sixx