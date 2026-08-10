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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Ritterretter: Die Suche nach dem Drachenzahn

NickelodeonFolge vom 10.08.2026
Ritterretter: Die Suche nach dem Drachenzahn

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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 10.08.2026: Ritterretter: Die Suche nach dem Drachenzahn

22 Min.Folge vom 10.08.2026

Chase wurde zu einem ganz besonderen Spezialeinsatz gerufen: Er soll auf die königliche Krone aufpassen. Leichter gesagt, als getan, denn prompt tappt Chase in eine fiese Falle und die Krone kann gestohlen werden. Nun liegt es an Ryder und seinen Fellfreunden, Chase und die Krone zu finden. Eine aufregende Pfotenmission beginnt.

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