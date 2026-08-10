Ritterretter: Die Suche nach dem DrachenzahnJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 10.08.2026: Ritterretter: Die Suche nach dem Drachenzahn
22 Min.Folge vom 10.08.2026
Chase wurde zu einem ganz besonderen Spezialeinsatz gerufen: Er soll auf die königliche Krone aufpassen. Leichter gesagt, als getan, denn prompt tappt Chase in eine fiese Falle und die Krone kann gestohlen werden. Nun liegt es an Ryder und seinen Fellfreunden, Chase und die Krone zu finden. Eine aufregende Pfotenmission beginnt.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 1, Season 7: Nickelodeon Germany