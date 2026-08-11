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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Die Pappkartonfestung / Der sehr große Vogel

NickelodeonFolge vom 11.08.2026
Die Pappkartonfestung / Der sehr große Vogel

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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 11.08.2026: Die Pappkartonfestung / Der sehr große Vogel

22 Min.Folge vom 11.08.2026

1. Geschichte: Ryder und die Hunde bauen eine Rätselbox auf, in der man Rätsel lösen kann. Die Kinder freuen sich schon, doch dann macht Bürgermeister Besserwisser ihnen einen Strich durch die Rechnung. 2. Geschichte: Der reisende Reinhard plant eine Expedition zur Monsterschnabel-Insel, doch er verfliegt sich und landet in der Abenteuerbucht.

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