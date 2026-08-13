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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Ritterretter: Das Turnier / Ritterretter: Die Babydrachen

NickelodeonFolge vom 13.08.2026
Ritterretter: Das Turnier / Ritterretter: Die Babydrachen

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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 13.08.2026: Ritterretter: Das Turnier / Ritterretter: Die Babydrachen

22 Min.Folge vom 13.08.2026

1. Geschichte: Ryder und die Hunde sind von der Prinzessin zum Ritter-Turnier nach Bellenburg eingeladen. 2. Geschichte: Klaue hilft dem Herzog beim Aufspüren von Drachen. Tatsächlich gehen ihnen zwei Drachen-Babys ins Netz. Können die Paw Patrol sie befreien?

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