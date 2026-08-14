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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Ritterretter: Der Eisatem / Ritterretter: Excalibark

NickelodeonFolge vom 14.08.2026
Ritterretter: Der Eisatem / Ritterretter: Excalibark

Ritterretter: Der Eisatem / Ritterretter: ExcalibarkJetzt kostenlos streamen

Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 14.08.2026: Ritterretter: Der Eisatem / Ritterretter: Excalibark

22 Min.Folge vom 14.08.2026

1. Geschichte: Die Prinzessin von Bellenburg hat Ryder und die Fellfreunde zu einer besonderen Zeremonie eingeladen: dem Aufziehen der großen Turmuhr. Dem Herzog kommt die Aufregung rund um dieses Ereignis sehr gelegen. Er unternimmt gemeinsam mit Klaue einen erneuten Versuch, das Schloss einzunehmen und König von Bellenburg zu werden. 2. Geschichte: Der Herzog gibt nicht auf. Er will König von Bellenburg werden.

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